Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Союз архитекторов России отменил конкурс проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Ленина из-за незаслуженных обвинений и негативной реакции. Об этом сообщил глава союза Николай Шумаков.

"Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива", - сказал он.

В ближайшие годы такого конкурса не будет, добавил Шумаков.

О конкурсе стало известно 12 сентября. Заявки от участников Союз планировал принимать до 19 октября, а подвести итоги конкурс - 13 ноября. Предполагалось, что участники должны были предложить, как использовать и обустроить мавзолей в случае, если Ленина перезахоронят. Организаторы предложили сделать мавзолей филиалом музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке и разместить в нем экспозицию об истории мавзолея.

Шумаков объяснил, что этот конкурс - не политический, и его объявили из беспокойства о судьбе уникального строения. Он сослался на появившиеся слухи о том, что мавзолей могут снести. В Союзе же считают, что мавзолей сносить нельзя.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что проведение конкурса он расценивает, как попытку разжечь конфликт в обществе.