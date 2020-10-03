В РПЦ предложили после похорон Ленина открыть в мавзолее музей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что Владимиру Ленину не место на Красной площади, но в вопросе о его захоронении надо действовать осторожно.

"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он назвал Ленина "изменником Родины", который прибыл в Россию на германские деньги, человеком, которого по обычным законам следовало бы судить. "Случилось так, что именно с этим человеком связано начало "красного террора", начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", - сказал митрополит.

С другой стороны, добавил он, следует понимать, что Ленин остается святыней для своих последователей. "Когда мы говорим о том, как большевики взрывали храмы, как они уничтожали священников, это же было посягательство на нашу веру. А если сейчас тело Ленина будет вынесено из мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, которых тело Ленина остается святыней", - считает представитель Церкви.

Поэтому здесь, по его мнению, нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать какое-то гражданское противостояние, и скорее всего, придется еще какое-то время ждать, пока он будет похоронен. Произойдет это, как считает митрополит, тогда, когда коммунистическая идеология окончательно уйдет в прошлое.

Отвечая на вопросы о дальнейшем использовании мавзолея, архиерей высказал мнение, что его следовало бы оставить, так как это творение выдающегося архитектора Щусева, который построил несколько храмов и много зданий. "А вот что там будет внутри... наверно, логично было бы там сделать музей массовых репрессий", - сказал он.

Как сообщалось, 12 сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея в случае, если Ленина перезахоронят. Однако позже он был отменен из-за незаслуженных обвинений и негативной реакции. При этом в союзе подчеркивали, что они против сноса мавзолея.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что проведение конкурса он расценивает, как попытку разжечь конфликт в обществе.