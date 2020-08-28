В РПЦ назвали захоронение Ленина вопросом времени

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви полагают, что рано или поздно тело Ленина предадут земле.

"Конечно, отношение церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею - понятно и однозначно. Но в чем сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убежден, что в данном случае - это вопрос времени", - сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью газете "Культура".

Представитель церкви отметил, что этот вопрос требует "сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода", несмотря на то, что в церковных кругах есть противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не раз говорили, что церковь должна немедленно и жестко выступить против, осудить, потребовать выноса тела.

"Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых", - добавил Легойда.