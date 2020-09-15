Главный приз "Кинотавр. Короткий метр" получила картина "Сера"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - учшим короткометражным фильмом 31-го кинофестиваля "Кинотавра" "За мастерское воплощение образного мира простыми средствами" стала лента режиссера Ланы Влади "Сера".

Церемония вручения призов прошла накануне поздно вечером в Сочи.

Фильм "Сера" повествует о Норильске, одном из самых загрязненных городов мира, куда приезжает расследовать убийство молодая женщина - полицейский. В попытке разобраться в обстоятельствах преступления и общаясь с женой убитого, она все больше уходит от стандартного вопроса "кто виноват".

Диплом жюри конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" с формулировкой "За тонкое соединение документального и игрового" получила картина "Открой, это мама", режиссер Нина Волова.

Диплом жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" с формулировкой "Варя - ты огонь!" заслужил фильм "Варя", режиссер Ника Горбушина.

Приз гильдии киноведов и кинокритиков России "За социальную точность и художественный аскетизм" удостоена картина "Сера", режиссер Лана Влади.

Диплом гильдии киноведов и кинокритиков России "За артистизм в осмыслении жанра" - лента "Я люблю Еву", режиссер Кристина Манжула.

На конкурс "Кинотавр. Короткий метр" представлена 31 картина.

В категории "Короткий метр" жюри возглавил режиссер Клим Шипенко. Также в жюри актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, кинокритик Алексей Артамонов и продюсер Сергей Корнихин.

31-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.