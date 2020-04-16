"Кинотавр" перенесли на осень из-за коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский кинофестиваль "Кинотавр", который должен был пройти в Сочи с 7 по 14 июня, перенесен на осень из-за пандемии коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе смотра.

"По понятным причинам фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты - с 7 по 14 июня 2020 года. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.