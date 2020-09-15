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Неподалеку от порта Бейрута произошел новый пожар

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В столице Ливана произошел пожар в торговом центре, сообщает портал Naharnet.

Загорелось здание, в котором проходили ремонтные работы. Оно расположено недалеко от порта, в котором в августе произошла серия мощных взрывов.

К настоящему времени пожар ликвидирован, начато расследование причин возгорания.

Это уже второй за этот месяц сильный пожар в ливанской столице близ места недавнего ЧП. 10 сентября пожар вспыхнул в портовой зоне, тогда для ликвидации возгорания задействовали военные вертолеты.

После августовских взрывов власти Ливана заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

Ливан Бейрут

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