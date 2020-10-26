Театр Российской армии отменил спектакли до 31 октября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве Центральный академический театр Российской армии сообщил, что отменил показы шести спектаклей с 27 по 31 октября из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Это постановки "Что с тобой теперь?", "Третья ракета", "Омлет", "Дом под снос", "Игра на клавишах души" и "Вечно живые".

Купленные билеты можно сохранить до показов этих спектаклей в другие даты. При желании потраченные деньги можно вернуть через интернет, отправив сообщение с номером заказа на электронную почту театра.

Этой осенью в Москве из-за коронавируса отменяли показы "Ленком", театр имени Ермоловой, МХТ имени Чехова и даже Большой театр.