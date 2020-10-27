Екатеринбургский театр оперы и балета отменил спектакли из-за болезней

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский театр оперы и балета отменил несколько спектаклей с 28 октября по 1 ноября из-за болезни артистов, в том числе из-за заражения коронавирусом, рассказали в пресс-службе театра.

COVID-19 пока подтвердился у примерно 20 исполнителей - в основном, это артисты балета. Единичные случаи заражения инфекцией были выявлены в составе оперной труппы, оркестре, хоре и среди административных работников.

В пресс-службе объяснили, что в условиях пандемии в театре могут находиться "только абсолютно здоровые люди".

"Если у человека наблюдаются симптомы простуды, он до работы не допускается. Число абсолютно здоровых артистов сокращается, и мы не можем физически ставить определенные спектакли. В частности, это балеты", - сказал собеседник агентства.

Пока отменены показы спектаклей "Пахита", "Приказ короля", "Дон Кихот (III акт)", Brahms party, "Вальпургиева ночь", "Лебединое озеро".

В театре продолжаются репетиции оперы "Лючия ди Ламмермур", премьера которой запланирована на ноябрь.

Программа с балетами "Неаполь" и "Вариации Сальери" была сдвинута на более поздний срок.