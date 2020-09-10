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Из-за коронавируса Большой театр отменил показ "Дона Карлоса"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Большой театр отменил показ оперы "Дон Карлос" 10 сентября, поскольку у солиста Ильдара Абдразакова диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Пандемия коронавируса

"Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль, - продолжила она. - В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей".

В постановке также заняты Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.

"Большой театр" из-за пандемии коронавируса был закрыт с 16 марта. Новый сезон ГАБТ открыл 6 сентября именно оперой "Дон Карлос". Ее показы состоялись уже дважды.

С 27 марта ГАБТ, впервые в своей истории, решил проводить онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей "золотого фонда", открыл трансляции балет "Лебединое озеро". Также зрители в рамках онлайн-показов смогли увидеть оперы "Царская невеста", "Борис Годунов", "Катерина Измайлова", "Садко" и балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик", "Спартак", "Дон Кихот", "Герой нашего времени", "Светлый ручей", "Корсар".

Убытки театра из-за возврата билетов и отмены спектаклей и гастролей директор Владимир Урин оценил в более чем 1 млрд рублей.

Хроника 09 января – 10 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Большой театр коронавирус Москва Ильдар Абдразаков Анна Нетребко

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