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Первый сборник прозы Пушкина выставят на торги за 3,2 млн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Первый сборник прозы Александра Пушкина, вышедший в 1834 году, выставлен на торги аукционного дома "Литфонд" за 3,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе организации.

"Одна из самых редчайших книг аукциона - роскошный экземпляр "Повестей, изданных Александром Пушкиным". Это первый сборник прозы Александра Пушкина, который издан в августе 1834 года", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в сборник вошли первое издание в виде книги повести "Пиковая дама" (до этого опубликованной анонимно во втором номере журнала "Библиотека для чтения" А. Смирдина за 1834 год), второе издание "Повестей Белкина" (первое издание вышло в 1831 году) и две главы из исторического романа Пушкина "Арап Петра Великого".

Как рассказали в пресс-службе, после выхода книга продавалась плохо и в конце 1836 года было решено ее сделать частью нового издания "Романы и повести" 1837 года. Но "из-за смерти автора затея эта не осуществилась, и опека предпочла сжечь и отпечатанную первую часть ("Капитанская дочка") и часть вторую, которую составляли "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года....

Книга "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года "просочилась" в продажу до своего уничтожения в количестве не более полутора-двух сотен экземпляров и стала большой редкостью из прижизненных книг Пушкина", отметили в "Литфонде".

Стартовая цена экземпляра составит 3,2 млн рублей.

Кроме того, на торгах будет представлен двухтомник Николая Гоголя "Арабески" (1835), оформленный в два марокеновых переплета эпохи с эстимейтом в 1,8 млн рублей. Это первое прижизненное издание Гоголя, вышедшее под его настоящей фамилией. Издателем "Арабесок" был сам писатель.

Торги пройдут 17 декабря, на них будут представлены 350 лотов редких книг, автографов и рукописей, фотографий и плакатов на общую сумму около 40 млн рублей.

Александр Пушкин Литфонд Москва

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