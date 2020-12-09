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Умер актер Александр Самойлов

Заслуженный артист России скончался после продолжительной болезни

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни, сообщили в МХАТ имени Горького, в котором служил артист.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ - заслуженный артист России Александр Самойлов. В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" - Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь", - говорится в сообщении на сайте театра.

Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерово в актерской семье. Отец - народный артист СССР Владимир Самойлов и мать Надежда Самойлова служили в Кемеровском областном театре драмы, затем в Горьковском театре, а с 1968 года обосновались в Москве, в театре им. В. Маяковского.

В 1977 году Самойлов окончил ГИТИС, был принят в труппу театра им. Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А.Н. Островского. Среди ролей Самойлова - отец Захарий ("Жизнь Клима Самгина" М. Горького), Граф Эссекс ("Елизавета Английская" Ф. Брукнера), Миловзоров ("Без вины виноватые" А. Островского), Берлиоз ("Мастера и Маргарита М. Булгакова).

В 1994 году Александр Самойлов поступил во МХАТ им. М. Горького.

Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

Александр Самойлов МХАТ имени Горького

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