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Почти 60% россиян заметили улучшение качества отечественного кино

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (58%) считают, что уровень качества отечественных художественных и мультипликационных фильмов, кроме телесериалов, за последние три-пять лет повысился - об однозначном улучшении заявляет каждый четвертый (26%), об определенном улучшении говорит почти треть сограждан (32%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

В свою очередь, 19% респондентов или почти каждый пятый считают, что российские художественные фильмы и мультфильмы за данный период по своему качеству стали хуже - об однозначном ухудшении говорят 5% опрошенных, о том, что качество скорее ухудшилось, заявляют 14% сограждан или каждый седьмой, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 17% россиян не заметили каких-либо изменений по качеству отечественных художественных фильмов и мультфильмов, каждый десятый затруднился составить свое мнение о том, что происходит в этой сфере.

Всероссийский опрос был проведен в декабре среди 6000 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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