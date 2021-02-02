Реставраторы нашли записку 1986 года в кресте собора в Гатчине

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Реставраторы обнаружили в кресте на куполе собора Святого Павла в Гатчине (Ленинградская область) записку от мастеров, оставленную там 35 лет назад.

"При разборе креста, установленного на куполе собора Святого Апостола Павла в Гатчине, реставраторы обнаружили записку, оставленную мастерами в 1986 году", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В записке говорится: "Сей крест имеет высоту 7 метров. Золота пошло 28 книжек по 60 листов". Также в послании описывается реставрация и освящение креста собора в 1986 году.

Гатчинский кафедральный собор Святого Павла был построен в середине XIX века. Храм принадлежит Гатчинской епархии Русской православной церкви и является центром Гатчинского городского благочиния.