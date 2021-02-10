Серебренникову понравилась кандидатура Аграновича на пост худрука "Гоголь-центра"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников назвал самой удачной кандидатуру Алексея Аграновича на пост худрука.

"Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации – это самая удачная кандидатура", - сказал Серебренников журналистам, комментируя назначение Аграновича на пост худрука театра.

В свою очередь, Агранович отметил, что его главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы. "Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи", - сказал он

"Сейчас моя миссия – понять, как и в какую сторону "Гоголь-центр" будет естественным образом эволюционировать. Важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе", - подчеркнул Агранович.

Во вторник в департаменте культуры Москвы "Интерфаксу" сообщили, что новым худруком "Гоголь-центра" назначен режиссер Агранович, он вступит в должность 26 февраля.

В свою очередь Агранович заявил "Интерфаксу", что контракт с ним еще не подписан. "Надеюсь, что подпишем в ближайшее время", - сказал Агранович.

Ранее Серебренников сообщил в соцсетях, что покидает свой пост. Согласно фотографии на странице Серебренникова, его трудовой договор истекает 25 февраля.