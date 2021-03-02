Представителя РФ на "Евровидении-2021" выберут телезрители 8 марта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Представителя России на международном конкурсе "Евровидение-2021" выберут зрительским голосованием на спецшоу на Первом канале 8 марта.

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", - сообщили в пресс-службе Первого канала во вторник.

"Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс "Евровидение". Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример - шведский "Мелодифестивален", - рассказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, слова которого приводятся в сообщении.

"В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения", - пояснил он.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю его историю.