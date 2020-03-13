Клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников "Евровидения"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Музыкальное видео на песню Uno группы Little Big¸ которая представит Россию на "Евровидении 2020", стало самым популярным на официальном канале конкурса в YouTube.

Как сообщает пресс-служба Первого канала в пятницу, менее чем за сутки клип набрал более 4 млн. просмотров, это больше, чем у любой другой конкурсной песни. В пресс-службе также отметили, что видео было опубликовано в час ночи по московскому времени 13 марта. За первые десять часов оно набрало более миллиона просмотров. К этому времени песням еще только трех стран (Литвы, Польши и Украины) удалось преодолеть эту отметку, но эти видео были опубликованы несколько недель назад.

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"В 17:05 по московскому времени 13 марта, спустя всего 16 часов после публикации на канале "Евровидение-2020" в YouTube, видео на песню российских представителей (на музыкальном конкурсе - ИФ) стало единоличным лидером рейтинга популярности как по количеству просмотров, так и по количеству лайков", - сказали в пресс-службе.

Премьера песни и клипа состоялась накануне, 12 марта, в эфире программы "Вечерний Ургант".

Little Big известны своим хитом Skibidi, который стал мировой сенсацией, набрав более 350 млн просмотров в YouTube. Заразительный танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России.

"Евровидение-2020", как ожидается, пройдет в этом году с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право проводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

На данный момент планов по отмене конкурса в связи с распространением коронавируса пока нет.