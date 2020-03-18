Конкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавируса

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Конкурс песни "Евровидение", который должен был пройти в голландском Роттердаме, отменен из-за эпидемии COVID-19, сообщают организаторы.

В заявлении отмечается, что устроители изучили несколько возможных альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс, но возникшая из-за вируса неопределенность и ограничения, введенные во многих странах-участницах, включая сами Нидерланды, привели к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) отказался от проведения мероприятия в 2020 году.

Конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме, где и должен был пройти в этот раз.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

"Евровидение" проходило ежегодно на протяжении 64 лет. Конкурс проходит начиная с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители.

Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с песней Uno.