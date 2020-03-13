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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Российская группа Little Big исполнит на "Евровидении" песню Uno

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Группа Little Big, которая представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды), представила свою песню в эфире Первого канала.

Премьера песни Uno состоялась в передаче "Вечерний Ургант" в четверг.

Прослушать Uno можно также на официальном ютьюб-канале группы.

Little Big известны своим хитом "Skibidi", который стал мировой сенсацией, набрав более 350 млн просмотров в YouTube. Заразительный танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России.

"Евровидение-2020", как ожидается, пройдет в этом году с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право проводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

На данный момент планов по отмене конкурса в связи с распространением коронавируса пока нет. В последнее время в мире наметилась тенденция по отмене массовых культурных и спортивных мероприятий. Французская газета "Экип" рассказала в четверг, что УЕФА на следующей неделе может объявить о переносе на 2021 год крупнейшего турнира - чемпионата Европы по футболу. В полный голос говорят о возможной отмене Олимпиады в Токио. Временно закрыты музеи Ван Гога в Амстердаме и Мунка в Осло, "Метрополитена" в Нью-Йорке и музейного острова в Берлине. Отменены гастроли Большого театра во Францию.

Little Big Евровидение-2020

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