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Представитель Александра Маршала опровергла госпитализацию артиста

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представитель музыканта и певца Александра Маршала опровергла информацию о госпитализации артиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии.

"С Александром все в порядке, у него накануне поднялось давление, врачи провели необходимые анализы, сделали КТ. Никакого предынсультного состояния. Он уже дома", - сообщила "Интерфаксу" директор певца Наталья Минькова.

Маршал - советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.

Александр Маршал

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