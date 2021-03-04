Представитель Александра Маршала опровергла госпитализацию артиста

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представитель музыканта и певца Александра Маршала опровергла информацию о госпитализации артиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии.

"С Александром все в порядке, у него накануне поднялось давление, врачи провели необходимые анализы, сделали КТ. Никакого предынсультного состояния. Он уже дома", - сообщила "Интерфаксу" директор певца Наталья Минькова.

Маршал - советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" и "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.