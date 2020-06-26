Суд посчитал, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы установил, что руководители автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" - Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин - похитили почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из приговора судьи Олеси Менделеевой, который она сейчасоглашает.

Таким образом, итоговый ущерб по делу - 128 974 690 руб. - соответствует результатам второй экспертизы, проведенной по ходатайству гособвинения во время второго процесса.

Ранее суд признал Серебренникова, Малобродского и Итина виновными по так называемому делу "Седьмой студии" - в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере. При этом суд решил, что экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум не знала о планах руководителей АНО "Седьмая студия" похитить бюджетные деньги.

Гособвинение просило для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, для Малобродского - пять лет, для Итина и Апфельбаум - по четыре года лишения свободы.