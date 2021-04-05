Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по сборам в Северной Америке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фантастический боевик "Годзилла против Конга" заработал $48,5 млн за первые пять дней после премьеры в Северной Америке. Получить такие сборы удалось, несмотря на ограничения заполняемости залов в большинстве кинотеатров в связи с пандемией коронавируса.

Фильм производства Warner Bros. и Legendary Entertainment, который вышел в прокат в прошлую среду, стал самым успешным дебютом со времени начала пандемии COVID-19, пишет The Wall Street Journal. Это свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей, желающих вернуться к просмотру картин на больших экранах.

Последний фильм франшизы "Вселенной монстров" – "Годзилла 2: Король монстров", выпущенный в 2019 году, собрал $47,8 млн в первые три дня проката.

Объем кассовых сборов в кинотеатрах сократился в условиях пандемии. Предыдущий рекорд по размеру сборов установил фильм "Чудо-женщина: 1984" производства Warner Bros., который заработал $16,7 млн за первый уик-энд проката в США и Канаде в декабре.

Продолжение "Чудо-женщины" с Галь Гадот в главной роли стало первым фильмом, который Warner Bros. выпустила одновременно в американских кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max. "Годзилла против Конга" также транслируется на HBO Max.

Warner Bros. в декабре сообщила, что в 2021 году будет выпускать все фильмы одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Это решение вызвало критику некоторых представителей киноиндустрии. Режиссер фильма "Довод" Кристофер Нолан, в частности, заявил, что оно "не имеет никакого экономического смысла".

"Довод" в первый уик-энд проката в Северной Америке собрал менее $10 млн.