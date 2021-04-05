Определены финалисты конкурса Grand Piano Competition

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объявлены имена участников III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Члены жюри отобрали 15 пианистов из 7 стран, которые приедут в Москву для очного соревнования.

Как сообщают организаторы, в конкурсе примут участие представители России, Израиля, Китая, Южной Кореи, Германии, Грузии, Коста-Рики.

Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдёт в Москве с 30 апреля по 5 мая 2021 года. Все участники, прошедшие отборочный тур, получают возможность принять участие в обоих турах конкурса и выступить как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Выступления молодых пианистов будет оценивать международное жюри, в составе которого: Борис Петрушанский (профессор Международной академии в Имоле, Италия), Пётр Палечный (профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве), Паскаль Эсканд (президент фестиваля в Анси, президент конкурса Piano Campus), Павел Нерсесьян (профессор Московской государственной консерватории, заслуженный артист России), Владимир Овчинников (профессор Московской государственной консерватории, народный артист России), Валерий Пясецкий(профессор, директор Центральной музыкальной школы, заслуженный артист России).

Звание лауреата III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition и премию в размере 5000 долларов США получат пять участников конкурса. На конкурсе не будут присуждаться первые, вторые и третьи призовые места. Один из пяти достойнейших станет обладателем Гран-при - рояля Yamaha С3Х. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере 1000 долларов США. Кроме того, по 1000 долларов США будет вручено педагогам конкурсантов, завоевавших звание "Лауреат конкурса".

Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву - председателю оргкомитета и художественному руководителю Grand Piano Competition.

Конкурс пройдёт на сценах Концертного зала Центральной музыкальной школы, Большого зала Московской консерватории и в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. С конкурсантами выступит Госоркестр России имени Светланова под управлением Александра Сладковского и Юрия Ткаченко.

Торжественное открытие Grand Piano Competition состоится 30 апреля в Большом зале Консерватории. Прослушивания I тура пройдут в Концертном зале Центральной музыкальной школы, II тур и заключительный гала-концерт состоятся в Концертном зале имени П. И. Чайковского.