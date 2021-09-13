COVID-19 переболели больше 500 сотрудников Большого театра

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Большом театре переболели коронавирусной инфекцией больше 500 сотрудников из 3400, сообщил на сборе труппы гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

В настоящее время в театре болеют 11 человек, добавил он.

В 2020 году Большой театр из-за пандемии закрывался с 16 марта до 6 сентября. Новый сезон в прошлом сентябре открылся оперой "Дон Карлос", но вскоре участники постановки Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко заразились коронавирусом.

В конце апреля 2021 года Урин сообщил, что театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года.

В марте ГАБТ может отправиться на гастроли во Францию, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сказал 13 сентября музыкальный руководитель-главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. По словам Урина, в конце июля и первой половине августа театр планирует традиционные гастроли в Лондоне, но все также будет зависеть от пандемии.