Режиссер "Аванпоста" Егор Баранов снимет экранизацию "Метро 2033"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Режиссером экранизации "Метро 2033" Дмитрия Глуховского станет Егор Баранов.

"Режиссером проекта будет Егор Баранов, у нас с Егором был успешный опыт работы, мы с ним сделали трилогию "Гоголь" и фильм "Аванпост", в этом году он ушел на другую студию (...) как только Егор закончит экранизировать свою любимую книжку детства, он вернется и снимет "Метро 2033", - сказал продюсер Иван Никишов во время очной защиты проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино.

Выход в прокат картины запланирован на 1 января 2024 года. Ранее предполагалось, что картина выйдет на экраны в 2022 году.

По словам режиссера, подготовка к съемкам начнется с декабря.

"Метро 2033" - выпущенный в 2005 году постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского, описывающий жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле. Роман также лег в основу компьютерной игры Metro 2033.