Киностудия Горького снимет фильм о Раисе Горбачевой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького снимет документальный фильм о Раисе Горбачевой, съёмки планируется завершить к 90-летию со дня ее рождения в 2022 году.

"Это будет первый большой документальный проект, который позволит по-новому взглянуть на образ Раисы Максимовны и серьезно задуматься над возможной ролью женщин в общественной жизни. Кажется, масштаб и значение фигуры Раисы Горбачевой становится виден и понятен только сейчас. Тем интереснее снимать фильм о её судьбе, надеждах и переживаниях. Первая леди СССР предстанет перед зрителем живой, открытой и близкой. Впервые будут обнародованы её личные архивы. Мы увидим портрет умной, стильной, образованной, но ранимой и любящей женщины", - сообщила креативный продюсер документального кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина, слова которой привели в пресс-службе киностудии Горького.

В пресс-службе уточнили, что Горбачева начала работать над рукописью под заголовком "О чем болит сердце". Остался подробный план этой несостоявшейся книги и множество заметок. В фильме будут опубликованы личные записи Горбачёвом, которые она делала от руки на многочисленных листках. В него также войдут воспоминания самых близких людей: Михаила Горбачева, дочери Ирины Вирганской и сестры Людмилы Титаренко.

Киностудия готовит заявку в Минкультуры России на поддержку проекта. Продюсеры уже достигли договоренности по взаимодействию с Горбачев-фондом.