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С сайтами-двойниками по продаже билетов в театры будут бороться маркировкой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сайты по продаже билетов в театры получат маркировку, благодаря которой можно будет проверить их подлинность, соответствующее предложение по борьбе с сайтами-двойниками будет внесено в Госдуму осенью. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Мы хотим сделать, по аналогии с тем, что мы прорабатывали для наших платформ, и то, что начиналось, это как полис ОСАГО, его покупаешь и там маркировка, которая показывает, что это реальная компания (...) Это одна из первых мер", - сказала Любимова в интервью телеканалу "Известия".

Она уточнила, что работа по борьбе с сайтами-двойниками будет продолжена, она будет вестись в сотрудничестве с Минцифры и профильным комитетом Госдумы.

"Мы выходим на Госдуму в осень", - уточнила Любимова, отвечая на вопрос о том, когда предложения по маркировке поступят в Госдуму.

Минкультуры РФ

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