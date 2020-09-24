В РФ установили новые правила возврата билетов на спектакли и концерты

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило новые правила возврата билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия, теперь зрители смогут вернуть 100% стоимости билета даже в день представления по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в четверг. "Зрители, которые не попали на концерт, спектакль, выставку или экскурсию по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, смогут вернуть 100% стоимости билетов даже при подаче заявления в день проведения мероприятия", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Зрителю надо будет подать заявление о возврате билета в организацию или билетному оператору не позднее даты проведения мероприятия. К заявлению необходимо приложить билет, копию электронного чека (если билет электронный), копию паспорта и подтверждающие документы (копию больничного листа или копию свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство).

В постановлении отмечается, что если у зрителя нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства в срок, то на это отводится еще две недели. Все остальные документы должны быть направлены вовремя. Их можно подавать лично, отправлять почтой или через интернет. Способ возврата денег определяет сама организация.

Иные причины возврата билетов

Также утверждены правила при отказе зрителя от билета по причинам, не связанным с его болезнью или смертью родственника. В этом случае заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за три дня до проведения мероприятия, иначе деньги не вернут.

Процент возврата денежных средств регулируется законом о культуре и зависит от количества дней, оставшихся до мероприятия. Так, зритель может получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% - не позднее чем за пять дней, 30% - не позднее чем за три дня. При этом билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, обратно могут не принять.

Отдельный раздел правил, как отмечают в пояснительной записке, посвящен абонементам. Здесь полный возврат денег предусмотрен по причине болезни зрителя или смерти его родственника. Кроме того, абонемент может быть возвращен по инициативе посетителя не позднее трех дней до начала первого мероприятия.

Правила переоформления именных билетов и абонементов на другого зрителя

В постановлении также прописаны правила переоформления именных билетов и абонементов на другого зрителя. Это можно сделать не позднее 10 дней до начала мероприятия на основании заявления. Льготные билеты могут быть переоформлены только на граждан, имеющих право на указанную льготу.

Организации культуры на основе данного постановления должны утвердить собственный порядок возврата билетов, который не может предусматривать меньше прав для зрителя и менее благоприятные для него условия.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, комментируя принятое постановление, отметила, что "теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо ломать голову, как вернуть билеты на мероприятие".

"Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему", - отметила Любимова.