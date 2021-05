Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Московский международный фестиваль Park Live перенесен на 2022 год из-за трудностей с организацией, возникших на фоне пандемии коронавируса, сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

"Мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год", - говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что у артистов возникли трудности с получением российских виз и прилетом в страну из-за ограничительных мер по коронавирусу.

По той же причине фестиваль альтернативной музыки переносился с 2020 на 2021 год.

Park Live - ежегодный международный музыкальный фестиваль, проходящий в Москве c 2013 года.

В разное время хедлайнерами мероприятия становились Limp Bizkit, The Killers, Pendulum, System of a Down, Massive Attack, Gorillaz, Bring Me The Horizon, Земфира, Мэрилин Мэнсон, The Prodigy, Deftones, Muse, Red Hot Chili Peppers и Лана Дель Рей.