Посты выставлены на дорогах к отмененному фестивалю "Дикая мята" под Тулой

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Всех приезжающих на музыкальный фестиваль "Дикая мята" разворачивают на подъездах к месту его проведения в районе села Бунырево Алексинского района Тульской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На дорогах выставлены посты, где дежурят сотрудники правоохранительных органов и МЧС. На место проведения фестиваля никого не пускают", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ранее прибывшие на фестиваль его участники, технические службы, сотрудники общепита начали разъезжаться.

Все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята" были отменены указом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В социальных сетях организаторы фестиваля сообщили, что разрабатывают меры, которые позволят вернуть деньги за билеты.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" планировалось провести 18-20 июня в поселке Бунырево Алексинского района. На мероприятие было продано 12,5 тыс. билетов.

Участниками были заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы Кино, АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.