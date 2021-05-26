Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга отменили назначенный на 29 мая ежегодный Фестиваль мороженого в связи с темпами распространения коронавируса в городе, сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле в среду.

Во вторник петербургские власти анонсировали фестиваль на площади Островского среди мероприятий в рамках уик-энда сразу после Дня города, который отмечается 27 мая.

Непосредственно в рамках торжеств ко Дню города на Дворцовой площади запланирован концерт "Классика на Дворцовой", куда предполагается пустить 15 тысяч зрителей по регистрации.

Согласно данным межведомственного штаба по борьбе с COVID-19, суточное число пациентов под наблюдением с подтвержденным коронавирусом по состоянию на среду увеличилось на 14% по сравнению с суточным показателем недельной давности и достигло 16929 человек. Число пациентов в стационарах с COVID-19 выросло за неделю на 11%, количество госпитализаций взрослых в сутки - на 4,3%, а число выздоровевших за сутки, напротив, сократилось за неделю на 18,6%, с 1427 до 1161 человека.

Ранее в Санкт-Петербурге были обнаружены варианты индийского штамма коронавируса.