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В Петербурге взяли под госохрану Дом Дурдина, где разорившиеся дворяне убили актрису

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) включил Дом Дурдина (Кирочная улица, дом 12А) в реестр объектов культурного наследия регионального значения, говорится в сообщении ведомства.

Здание вошло в программу реставрации за счет бюджета, отметили в ведомстве. Сейчас в этой программе насчитывается 255 многоквартирных домов – объектов культурного наследия.

Пятиэтажное здание на Кирочной улице было построено в эклектичном стиле с элементами барокко в 1894 году по проекту архитектора Петра Гилева. Оно предназначалось для члена городской думы, купца Д.А.Дурдина.

Это был доходный многоквартирный дом. Он упоминается в романе Валентина Пикуля "Нечистая сила" о друге царской семьи Григории Распутине. В квартире своего близкого приятеля, журналиста Сазонова Распутин принимал представителей великосветского общества.

В этом же доме в 1913 году произошло резонансное убийство, о котором писали петербургские газеты. На актрису и куртизанку Марианну Тиме, которая была родом из Варшавы, напали с топором и стальным прутом. Убийцами были двое молодых людей из дворянских и аристократических кругов, которые из-за своей роскошной жизни, остались без денег. Их добычей стало только дорогое кольцо актрисы.

В начале прошлого века в доме жила правнучка актера Михаила Щепкина, поэтесса Татьяна Щепкина-Куперник. Её квартира была местом встречи политических активистов и представителей интеллигенции. В 1917 году здесь выступал Владимир Ленин с апрельскими тезисами. В 1940 году после переезда в Москву Щепкина-Куперник отдала комнаты единственному внуку актрисы Ермоловой, психиатру Николаю Зеленину, который умер от голода в блокадном Ленинграде.

Сейчас в доме находятся 27 квартир (в т.ч. коммунальные), кафе и отель.

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