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На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений
Певец Дима Билан
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга временно запретили концерты на площадке Roof Place (ООО "Руф проект") из-за нарушений противокоронавирусных требований, выявленных на концерте Димы Билана в рамках фестиваля Roof Fest.

В ходе проверок, которые прошли 1 июля в отношении ООО "Руф проект", выявлены нарушения масочного режима у зрителей, требований по социальному дистанцированию, сообщается в пятницу на странице комитета по культуре Петербурга во "ВКонтакте".

В адрес ООО направлено обращение о необходимости принять дополнительные меры по минимизации рисков распространения COVID-19. В комитете уточняют, что проведение мероприятий на площадке будет возможно после устранения замечаний.

"Мы приложили огромное количество усилий, чтобы донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности - это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось недостаточно", - отмечают организаторы на странице Roof Fest во "ВКонтакте".

Зрителей предупреждают, что в связи с выявленными нарушениями отменен концерт группы "Ногу свело!", который должен был пройти в пятницу.

1 июля на площадке Roof Place прошел концерт Димы Билана. В соцсетях опубликованы видеозаписи с мероприятия, на которых запечатлены танцующие около артиста поклонницы без масок.

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