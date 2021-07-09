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Организаторам концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн руб. за нарушение COVID-мер

Организаторам концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн руб. за нарушение COVID-мер
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности грозит организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе "Рио-1" в Москве за несоблюдение мер профилактики COVID-19, сообщил в пятницу главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Андрей Поплавский.

"На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись", - сказал Поплавский журналистам.

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Он добавил, что организаторам концерта грозит ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Размер штрафа - 300 тыс. руб. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, деятельность организаторов могут приостановить на срок до 90 суток.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем – декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии – более 9 тыс. случаев.

В Москве с 22 июня ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Диана Арбенина Москва

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