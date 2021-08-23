Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию в театре им. Ермоловой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Кремле видели в СМИ информацию об обращении уволенных артистов театра имени Ермоловой к главе государства, но вмешиваться в ситуацию в учреждении не планируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли администрация президента вмешиваться в ситуацию в театре.

"Я не знаю, входило ли оно (обращение уволенных артистов - ИФ) в соответствующее подразделение нашей администрации, куда поступают соответствующие обращения, но в СМИ, да, мы видели сообщение", - сказал он, переадресовав журналистов в министерство культуры.

Ранее сообщалось, что артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к президенту РФ с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в театре уволена часть сотрудников на фоне пандемии, что вызвало недовольство артистов.