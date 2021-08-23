Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию в театре им. Ермоловой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Кремле видели в СМИ информацию об обращении уволенных артистов театра имени Ермоловой к главе государства, но вмешиваться в ситуацию в учреждении не планируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли администрация президента вмешиваться в ситуацию в театре.

"Я не знаю, входило ли оно (обращение уволенных артистов - ИФ) в соответствующее подразделение нашей администрации, куда поступают соответствующие обращения, но в СМИ, да, мы видели сообщение", - сказал он, переадресовав журналистов в министерство культуры.

Ранее сообщалось, что артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к президенту РФ с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

В июле в СМИ появилась информация о том, что в театре уволена часть сотрудников на фоне пандемии, что вызвало недовольство артистов.

Театр имени Ермоловой Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Театр им.Ермоловой подаст иск о защите репутации против уволенных артистов

Олег Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама
Умершие знаменитости

В Японии умер "крестный отец судоку"

В Японии умер "крестный отец судоку"

Бэнкси подтвердил авторство 10 работ на восточном побережье Англии

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за стриминга "Черной вдовы"

Бастрыкин поручил проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');