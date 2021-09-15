Бекмамбетов станет продюсером фильмов о домашнем насилии и пранкере

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова поддержит съёмки фильмов о домашнем насилии с которым главная героиня будет бороться с помощью мистических сил и картину о пранкере.

На очной защите дебютных проектов, претендующих на господдержку, в Минкультуры РФ, режиссер и продюсер сообщил, что компания намерена поддержать создание фильма Ивана Петухова "Сестры". Как отметили создатели, это история, рассказанная языком хоррора, которая посвящена теме домашнего насилия. По сюжету молодая женщина пытается спасти себя и ребенка от мужа, которых их преследует. Ради этого вызывает мистические силы. Главную роль в фильме исполнит Ирина Старшенбаум. Съёмки запланированы на конец января-начало февраля следующего года.

Также на защите был представлен проект режиссёра Александра Харламова "Пранкеры", который совместит в себе жанры триллера и детектива.

"Молодой талантливый кинематографист. Мы глубоко верим, что только острые волнующие людей темы становятся ключом к сердцу зрителя. Мы живем в новом цифровом мире, в котором новые законы, нравы только формируются. нам хотелось сделать фильм который поможет нам жить в новом цифровом мире", - сказал Бекмамбетов о режиссере и проекте.

Ожидается, что в фильме сыграют Александр Петров, Софья Присс, Тимофей Трибунцев, Константин Хабенский и Елена Яковлева. По словам создателей, с артистами уже заключены предварительные договоренности.