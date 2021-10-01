Бекмамбетов снимет мультфильм про Ходжу Насреддина в Казахстане и Узбекистане

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Ташкенте в пятницу подписано соглашение между ООО "Базелевс" Тимура Бекмамбетова, АО "Казахфильм" им.Ш.Айманова" и Национальным агентством кинематографии Узбекистана о съемках мультфильма про Ходжу Насреддина, сообщила пресс-служба "Казахфильма".

Согласно договору, производство нового анимационного проекта Бекмамбетова о приключениях легендарного героя Востока Ходжи Насреддина частично развернется в Казахстане и Узбекистане, говорится в сообщении.

Также кинокомпания "Базелевс" Бекмамбетова вместе с киностудией "Казахфильм" и Национальным агентством кинематографии Узбекистана откроет в республиках анимационные школы.

"В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу Насреддина и считают, что его родина именно здесь. Мы рады, что вместе с KION мы будем работать над анимационным фильмом о приключениях любимого героя сказок и притч у него дома - на Востоке, в Средней Азии, а за создание анимации будут в том числе отвечать местные художники", - сказал Бекмамбетов, слова которого приводятся в сообщении.

В основу нового мультфильма "Ходжа Насреддин" ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, премьера которой прошла в начале года в московском Театре Наций.