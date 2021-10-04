Оркестр Марсалиса выступит на юбилее Бутмана в Кремле

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - 27 октября Гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце один из самых известных саксофонистов, народный артист России Игорь Бутман отметит своё 60-летие.

Как сообщают организаторы, в качестве гостя на вечере выступит легендарный трубач, девятикратный лауреат премии "Грэмми", лауреат Пулитцеровской премии Уинтон Марсалис и его Jazz at Lincoln Center Orchestra. Также поздравлять юбиляра со сцены Кремлевского дворца будут Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов и Fantine.

Уинтон Марсалис – одна из знаковых фигур в современной американской музыке, всемирно известный музыкант, композитор, бэндлидер и популяризатор джаза. Ежегодно его оркестр даёт более 200 концертов по всему миру, в его дискографии - более 30 альбомов.