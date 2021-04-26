Доронину вернули к руководству МХАТом имени Горького

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры изменило устав Московского художественного академического театра имени М. Горького после того, как выявило нарушения в организации. Теперь по уставу руководить театром будут и директор, и президент, а художественного руководителя будет назначать директор по согласованию с министерством.

Врио директора МХАТа - это Олег Михайлов, президент - народная артистка СССР Татьяна Доронина.

Ранее МХАТом, по уставу, руководил худрук, назначаемый Министерством культуры.

Проверка Минкультуры выявила в театре серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ. Результаты проверки переданы в Генпрокуратуру.

Министерство культуры поручило худруку театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.

Чтобы исключить в дальнейшем подобные нарушения, Минкультуры решило изменить устав МХАТа.

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве, Эдуард Бояков остатся на своей должности, "однако в соответствии с изменениями в уставе, которые уже внесены, худурка принимает на работу директор по согласованию с ведомством".

Бояков стал художественным руководителем горьковского МХАТа в декабре 2018 года, до этого театром с 1987 года руководила Доронина. Летом 2019 года актеры театра требовали восстановления Дорониной.