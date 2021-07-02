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Руководство МХАТа попытается наладить контакт с Дорониной

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В руководстве МХАТа имени Горького публикацию письма президента театра Татьяны Дорониной к Владимиру Путину считают элементом информационной кампании, направленной против театра, заявил через пресс-службу врио директора МХАТа Олег Михайлов.

По его словам, в театре уверены, что "в информационном поле МХАТ сегодня серьезнейшим образом влияет на культурную и идеологическую повестку", и "это не может не вызывать эмоций - в том числе у наших оппонентов".

В опубликованном в СМИ письме Дорониной, в котором она требует уволить художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, Михайлов отметил "тон и выражения", "совершенно нехарактерны для Татьяны Васильевны".

"Кроме того, она в последнее время не только не появляется в театре, но и не выходит на люди. Мы беспокоимся о ней и считаем, что президентом МХАТ манипулируют", - заявили в театре.

"Мы работаем в том режиме, в котором должен работать театр. И не можем ждать пока президент театра включится в работу. Мы пытаемся наладить контакт с Татьяной Васильевной - нам крайне необходимо встретиться на любой территории, чтобы лично обсудить все вопросы. Надеемся, что президент театра все-таки выйдет на связь", - сказал Михайлов через пресс-службу.

Доронина руководила горьковским МХАТом с 1987 года. В декабре 2018 года она перешла на должность президента театра, а художественным руководителем стал Эдуард Бояков. Летом 2019 года актеры театра требовали восстановления Дорониной. Весной 2021 года Минкультуры изменило устав МХАТа, перераспределив руководящие роли в нем.

В конце июня в телеграм-канале "Закулиска" появилось письмо Дорониной, которая просит Путина уволить Боякова и спасти театр. Представитель Дорониной подтвердил РБК подлинность письма. Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина написала в фейсбуке, что в театре этого обращения не видели и не знают, было ли оно отправлено в Кремль.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в этот конфликт, и добавил, что президенту письма через СМИ посылать не следует.

МХАТ имени Горького Эдуард Бояков Татьяна Доронина Минкультуры Владимир Путин Дмитрий Песков Олег Михайлов

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