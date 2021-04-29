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Худрук МХАТ Бояков займется репертуарной политикой театра

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что после внесения изменения в устав театра он намерен больше времени уделять репертуарной политике и художественной стратегии театра.

"Я надеюсь, я буду заниматься тем, чем я занимался, художественной стратегией и художественной политикой театра, работой с труппой, с актерами, общением с драматургами и придумыванием репертуара. Изменения в уставе меня только обнадеживают и радуют", - сказал Бояков в интервью телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, два года работы в должности худрука были "разными". "Первый год, не буду скрывать, мне очень много пришлось заниматься вывозом мусора, очевидными действиями, без которых нельзя было заниматься новой репертуарной политикой", - заявил Бояков.

Мнение о репертуарной политике Дорониной

Говоря о репертуарной политике, которая изменилась после ухода президента театра Татьяны Дорониной, Бояков отметил, что ее новой целью и смыслом стали "новые современные драматурги", а также работа с наследием театра.

КультураДоронину вернули к руководству МХАТом имени ГорькогоЧитать подробнее

"Нельзя не работать со старым репертуаром, в этом отношении это был бы не МХАТ. Можно быстро построить успешный театр, но тогда надо обрубить то, что было до тебя. Татьяна Васильевна долгие годы реализовывала свою очень последовательную и уникальную стратегию", - сказал Бояков.

По его словам, тогда театр был закрыт, и о нем практически не упоминали ни писатели, ни критики. "Театр был выключен из процессов, связанных с фестивалями, гастролями, с наградами театральными, но это был сознательный образ, который выбрала Татьяна Васильевна", - отмечает худрук МХАТ.

Он заявил, что "неоднозначно и сугубо критически" относится к периоду руководства театром Дорониной. "Какая-то энергия была потеряна, я видел много спектаклей последнего периода и не считаю их шедеврами. Но то, что артисты и не только они, но и коллектив, и сам репертуар избежал каких-то сиюминутных, дешевых веяний (...) Это был некий такой культурологический эксперимент", - сказал Бояков.

"Наследство, которое мне досталось, оно невероятное и интересное, мы конечно не отказываемся от спектаклей. Некоторые уходят, но это естественный процесс", - добавил он.

Изменения в уставе театра

Ранее сообщалось, что в результате проверки Минкультуры РФ в МХАТ имени Горького были выявлены нарушения. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру. Министерство культуры поручило художественному руководителю театра Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.

Для устранения нарушений Минкультуры внесло изменения в устав театра – теперь им будут руководить директор и президент. Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Михайлов. Президентом театра остается народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина.

В свою очередь в театре "Интерфаксу" сообщили, что внесённые в устав театра изменения не отразятся на его работе, а его художественный руководитель теперь сможет заняться исключительно творческими вопросами.

Конфликт в МХАТ имени Горького

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. В июне прошлого года коллектив МХАТ им Горького записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику, выступили с требованием вернуть к руководству театром Доронину, которую, по их мнению, полностью отстранили от работы.

В свою очередь актеры театра направили обращение президенту РФ, в котором просили оказать поддержку новому руководству МХАТ им. Горького, которое подвергается нападкам. Обращение подписали свыше 60 актеров.

Позже Бояков сообщил, что открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, произошедшего в театре. Он также сообщил, что часть актеров, которые выступили с критикой в адрес нового руководства "совершенно не нужны театру". "У нас были достаточно острые разговоры, мы спорили. Но мы пришли к очень простому заключению: если актеры заявляют, что они не хотят работать с худруком, я не могу их заставить силой", - говорил Бояков.

МХАТ имени Горького Эдуард Бояков

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