Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России Виктор Евграфов скончался на 73-м году жизни, сообщает в социальных сетях киностудия "Самарафильм".

"Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны", - говорится в сообщении во "ВКонтакте".

Отмечается, что Евграфова планируется похоронить на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.

Евграфов является заслуженным артистом России с 1994 года, член Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино России.

С 2000 годов проживал в Самарской области, занимался подготовкой каскадеров для кинофильмов.

Артист сыграл профессора Мориарти в отечественном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".