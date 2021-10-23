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Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Артистка Татьяна Бестаева, служившая в театре имени Моссовета, скончалась на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

Как отмечается, народная артистка России умерла в субботу.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, сказали в пресс-службе.

Татьяна Владимировна Бестаева с 1961 года работала в театре имени Моссовета. На счету актрисы более 15 ролей в кино, среди которых работы в таких фильмах как "Тени забытых предков", "Семь стариков и одна девушка" и "Дни хирурга Мишкина". В 1990 году Бестаевой было присвоено звание Народная артистка РСФСР.

Татьяна Бестаева театр Моссовета

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