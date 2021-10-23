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Калягина переизбрали главой Союза театральных деятелей России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Александр Калягин переизбран в субботу председателем Союза театральных деятелей России на пять лет, передает корреспондент "Интерфакса" со съезда СТД.

На этот пост на съезде была выдвинута только одна кандидатура - действующего председателя Калягина. В ходе тайного голосования за него проголосовали 175 делегатов.

Калягин поблагодарил членов СТД. "Я сразу хочу сказать - поверьте, я сделаю все, что в моих силах, а может и даже больше, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы так же как и сейчас мы гордились, что мы члены Союза театральных деятелей", - сказал он.

Союз театральных деятелей РФ - старейшая общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий. История союза началась в 1877 году, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Среди учредителей общества были Тургенев, Плещеев, Григорович, Потехин, Краевский и Верещагин.

Калягин был избран председателем СТД в 1996 году, а затем несколько раз переизбирался руководителем союза.

Александр Калягин Союз театральных деятелей России

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