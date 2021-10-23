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Реестр российских частных театров обновят до конца года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей (СТД) России намерен обновить реестр частных театров, он будет опубликован к концу 2021 года, сообщил заместитель председателя Союза Дмитрий Мозговой.

Он уточнил, что обновление начнется в середине-конце ноября. Обновленный реестр ожидается к концу года, он будет опубликован.

Мозговой напомнил, что реестр частных театров был составлен во время пандемии коронавируса. Вошедшие в реестр театры могут претендовать на гранты государства.

В сентябре министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что около 40 негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей стали получателями грантов Минкультуры РФ на реализацию творческих проектов, общая сумма грантов составила 50 млн рублей. Кроме того, министр тогда напомнила, что ведомством совместно с СТД России, регионами страны и лидерами театрального сообщества впервые проведен мониторинг частных театров на территории РФ, на основании которого разработан общероссийский реестр негосударственных театров. На текущий момент в реестр вошли 374 частных театра.

СТД Минкультуры

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