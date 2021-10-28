Грозный отложил открытие Дней Эрмитажа из-за COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Открытие Дней Эрмитажа в Грозном перенесли с 28 октября на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба музея.

Новые сроки мероприятия будут определены и объявлены позднее.

Ранее было объявлено, что в Грозном впервые в истории пройдут Дни Эрмитажа.

Предполагалось, что в городе откроется выставка шедевров восточного и западноевропейского оружия из коллекций музея и с 27 по 29 октября пройдет богатая программа культурных и образовательных мероприятий, в том числе лекция об истории оружия, презентация эрмитажных программ виртуальной реальности, виртуальные лекции и экскурсии.