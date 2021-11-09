Кехман пообещал в ноябре провести сокращения в горьковском МХАТе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман намерен до конца ноября изменить штатное расписание театра и привести его в соответствие с государственным финансированием. Он сообщил об этом телеканалу "Россия 24".

По его словам, уже принято решение, кто будет сокращен.

"Я думаю, что за ноябрь месяц мы полностью очистим всю организационную структуру и приведем ее в соответствие со штатным расписанием и с финансированием, которое связано с госсубсидией, которое здесь было абсолютно нарушено", - сказал он.

Кехман рассчитывает, что к 2024 году МХАТ начнет получать около 1 млрд рублей внебюджетных доходов, что позволит повысить зарплату сотрудникам.

"Мне нужно максимум два года, чтобы внебюджет был как минимум от 500 до 700 млн, для того, чтобы это могло позволять нам выплачивать зарплаты 120-130 тысяч средние, - сказал менеджер - И дальше моя задача: 2024 год - 1 млрд внебюджета и миллион зрителей".

Кехман был назначен гендиректором горьковского МХАТа 27 ноября. Он останется по совместительству художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге. Уже вечером 1 ноября художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил, что уволится по предложению Кехмана. Поводом для этого предложения, с его слов, Кехман назвал конфликт с президентом театра Татьяной Дорониной. В Минкультуры после этого отметили, что кандидата на должность худрука теперь представит Кехман.

Кехман после назначения успел снять с показа пару постановок из-за плохих продаж билетов и сказать журналистам, что сократит в театре административных сотрудников.

Татьяна Доронина была художественным руководителем горьковского МХАТа с 1987 года по декабрь 2018 года, затем ее сменил Эдуард Бояков, а она заняла должность президента театра. Часть труппы не приняла нового худрука.

После ухода Боякова с театром прекратил отношения попечительский совет, созданный в 2020 году.