На Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора на съемках фильма

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Светопостановщик фильма "Ржавчина" Серж Светной подал в суд на американского актера Алека Болдуина, который ранее по неосторожности застрелил оператора Галину Хатчинс, когда перед съемками тренировался доставать пистолет из кобуры, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"На съемочной площадке не может быть боевых патронов", - цитирует AP слова адвоката Светного.

АР отмечает, что иск выдвинут в отношении примерно 20 человек, включая Болдуина, который был актером и продюсером, Дэвида Холлса, помощника режиссера, который передал Болдуину пистолет и Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Ранее сообщалось, что на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора Хатчинс - гражданку Украины. Ее транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали смерть женщины. Кроме того, ранение получил режиссер Джоэл Соуса, его также доставили в больницу.