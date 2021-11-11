Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора на съемках фильма

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Светопостановщик фильма "Ржавчина" Серж Светной подал в суд на американского актера Алека Болдуина, который ранее по неосторожности застрелил оператора Галину Хатчинс, когда перед съемками тренировался доставать пистолет из кобуры, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"На съемочной площадке не может быть боевых патронов", - цитирует AP слова адвоката Светного.

АР отмечает, что иск выдвинут в отношении примерно 20 человек, включая Болдуина, который был актером и продюсером, Дэвида Холлса, помощника режиссера, который передал Болдуину пистолет и Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Ранее сообщалось, что на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора Хатчинс - гражданку Украины. Ее транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали смерть женщины. Кроме того, ранение получил режиссер Джоэл Соуса, его также доставили в больницу.

Алек Болдуин США

Новости по теме

Новости

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Букеровскую премию - 2021 получил Дэймон Гэлгут за роман "Обещание"

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра
Пандемия коронавируса

Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

Пандемия коронавируса

МХТ Чехова для зрителей без QR-кода будет проводить экспресс-тест за 1200 руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });