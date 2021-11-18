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На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"
Помощник режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Image

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В иске против Алека Болдуина утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета, сообщает BBC News.

Помощник режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл, которая позвонила в полицию после съемок на съемочной площадке в Нью - Мексико, подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию.

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Камеры должны были снимать в тот день "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать" револьвер.

"В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - утверждает Митчелл.

Обвиняемые пока ничего не прокомментировали.

Власти расследуют стрельбу 21 октября, которая произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Пока не было выдвинуто никаких обвинений.

11 ноября светопостановщик фильма "Ржавчина" Серж Светной подал в суд на американского актера Алека Болдуина, аргументировав это тем, что на съемочной площадке не должно быть боевых патронов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора Хатчинс - гражданку Украины. Он стрелял из реквизитного пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. Ее транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали смерть женщины. Кроме того, ранение получил режиссер Джоэл Соуза, его также доставили в больницу.

Алек Болдуин CША

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