Погибшая от выстрела Болдуина на съемках фильма оператор была гражданкой Украины

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США от выстрела актера Алека Болдуина, имела гражданство Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам спикера, Генеральное консульство страны в Сан-Франциско выясняет обстоятельства инцидента и взаимодействует с американскими правоохранительными органами в контексте расследования.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Это произошло во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на местные власти, оператор, 42-летняя Галина Хатчинс (Halyna Hutchins), была убита, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза (Joel Souza) получил ранения на съемках вестерна в округе Санта-Фе. Обстоятельства стрельбы выясняются, сказал Хуан Риос, пресс-секретарь шерифа Санта-Фе.

Офис шерифа сейчас опрашивает людей на съемочной площадке. "Сейчас мы пытаемся определить, как и какой тип снаряда использовался в огнестрельном оружии", - сказал он.

Отмечается, что шериф на данный момент никому не предъявлял обвинения в связи со стрельбой.

Галина Хатчинс была доставлена самолетом в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где позднее скончалась. Режиссера Соуза доставили в Региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе.

The New York Times пишет, что продюсеры фильма и представитель 63-летнего Болдуина не сразу ответили на электронные письма или телефонные звонки.

По словам представителя Болдуина, чьи слова приводит агентство Associated Press, на съемках произошел несчастный случай. Согласно информации американских СМИ, Болдуин, который выступал в качестве актера, а также продюсера этого фильма, после случившегося был замечен в слезах, от комментариев он отказался.

В заявлении производственной компании фильма Rust Movie Productions LLC выразили соболезнования семье и близким Хатчинс. "Мы приостановили производство фильма на неопределенный период времени и полностью сотрудничаем с Департаментом полиции Санта-Фе", - говорится в заявлении.

Согласно веб-сайту Хатчинс, она родом из Украины, изучала журналистику в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченка и кинематографию в Лос-Анджелесе. В своем фейсбук женщина обозначила, что она родом из Киева.

Алек Болдуин - известный американский актер, удостоен премии "Эмми", также лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар", имеет долгую карьеру в кино, театре и на телевидении.