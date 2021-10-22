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Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Алек Болдуин ранил оператора и режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", сообщает BBC News.

Инцидент произошел на ранчо в округе Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Оператор Галина Хатчинс была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм. Режиссеру фильма Джоэлу Соуза оказывают неотложную помощь.

Пресс-секретарь актера сообщил агентству AP, что инцидент произошел из-за осечки бутафорского пистолета с холостыми патронами.

Полиция расследует инцидент и пока никаких обвинений предъявлено не было.

США Алек Болдуин Нью-Мексико

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